Salobre Golf & Resort – The New Course

Salobre Golf & Resort – The New Course. Número Hoyos: 18. Año Apertura: 2008. Diseño: Ron Kirby.

Descripción

Este campo se encuentra situado en un paisaje característico tras más de doce años de servicios, Salobre Golf & Resort sigue ampliando y desarrollando sus infraestructuras con el firme propósito de consolidarse como destino de golf.

Es el único Resort en las Islas Canarias con 36 hoyos y dos campos, The New & Old Course (Norte y Sur), el más moderno espacio de prácticas para golfistas, el Club Fitting Performance que incluye servicios como Academia de Golf, Taller, Sistema Trackman y TPI, la Milla de Prácticas y el Resort también cuenta con el hotel de cinco estrellas Sheraton Salobre Golf.

The New Course, sorprenderá a todos aquellos jugadores que busquen una nueva experiencia por lo especial de su diseño y su paisaje singular. Campo técnico y exigente que recuerda a los campos links por su mimetización con el entorno y su naturaleza salvaje.

Servicios

– 18 Hoyos par 71

– Alquiler de Buggies y Trolleys

– Clases

– Club Rental

– Driving Range

– GPS

– Hotel

– Pro-shop

– Restaurante

– Snack Bar